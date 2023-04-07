В Батайске загорелся склад шин, огнем охвачено 200 кв. метров

Пожар тушат на улице Производственной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на территории Батайска вспыхнул склад шин. Об этом сообщили днем 7 апреля в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Информация о возгорании на улице Производственной поступила в 15:36. Площадь горения сейчас составляет 200 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия в эти минуты работают 26 человек, задействовали 8 единиц техники. Информация уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

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Сейчас проезд в районе ДТП полностью открыт (подробности)