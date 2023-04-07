В Ростовской области на М-4 «Дон» большегруз Volvo врезался в «КамАЗ»

Машины получили механические повреждения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области под городом Миллерово, на трассе М-4 «Дон», столкнулись два большегруза. Это произошло в первой половине дня 7 апреля, сообщает представитель отдела пропаганды УГИБДД России по региону.

Известно, что аварию зафиксировали около 10:20. По предварительным данным, 46-летний водитель фуры Volvo не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ».

В этой аварии никто из людей не пострадал, но получили механические повреждения. Например, кабина Volvo оказалась буквально расплющена. Можно сказать, мужчина, который был за рулем, чудом выжил.

Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», проезд в районе ДТП полностью открыт.

Напомним, ранее в Новочеркасске на перекрестке двух дорог столкнулись сразу три автомобиля. Инспекторы ДПС подозревают, что один из водителей нарушил правила дорожного движения.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге и не совершать резких необдуманных маневров.

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