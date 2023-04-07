Пожарные локализовали горение на складе шин в Батайске

На месте работают 26 человек, задействовали 8 единиц техники. Фото: управление МЧС России по РО

Пожар на складе шин в Батайске удалось локализовать. Информация об этом поступила от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

- В 17:06 горение локализовали на площади в 200 кв. метров, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, пламя на объекте, который находится на улице Производственной, разгорелось сегодня, 7 апреля. Информация в экстренные службы поступила в 15:36.

Добавим, сейчас на месте происшествия от МЧС работают 26 человек, задействовали 8 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

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