В Ростовской области появилось видео с места пожара на батайском складе шин

Склад загорелся на улице Производственной. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Видео с места пожара на складе шин в Батайске поступило от пресс-службы управления МЧС России по Ростовской области.

Судя по ролику, на объекте сейчас тушат довольно серьезное возгорание. На кадрах видно, как спасатели заливают черные клубы дыма и яркое пламя, которые вырываются из помещения. Предварительно, огнем также объята кровля.

Напомним, пожар на складе, который находится на улице Производственной, вспыхнул сегодня, 7 апреля. Информация об этом в экстренные службы поступила около 15:36, в 17:06 объявили локализацию горения.

К этому моменту полыхает 200 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работают 26 человек, задействовали 8 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные локализовали горение на складе шин в Батайске

Сейчас тушение продолжается (подробности)