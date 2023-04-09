Губернатор Василий Голубев назвал причину пробки на федеральной трассе во время снегопада

В областном правительстве обсудили ситуацию с пробкой на федеральной трассе в период снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили ситуацию, которая сложилась 30 и 31 марта на трассе «Дон». Тогда, во время снегопада, образовалась пробка, протянувшаяся на десятки километров.

Как сообщает сайт областного правительства, основная причина, из-за которой сложилась такая ситуация, - рассогласованность работы дорожных служб. С большим опозданием они начали чистить дорогу, и при этом плохо обработали ее противогололедными средствами.

- Не были приняты правильные управленческие решения. В итоге время было упущено как минимум на четыре часа! И дальше приходилось только бороться с последствиями. Если бы службы сделали все своевременно, люди бы не стояли в пробках. Нужны очевидные выводы и меры, которые не позволят такой ситуации повториться, - заявил Василий Голубев.

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