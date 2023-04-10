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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:09

В Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись пять автомобилей

Массовая авария унесла жизнь одного из водителей
Ангелина СКИБА
В аварию попали «КамАЗ», фура Scania и три легковушки. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В аварию попали «КамАЗ», фура Scania и три легковушки. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Аварию зарегистрировали 9 апреля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Предварительно, 40-летний водитель «КамАЗа» не придерживался безопасной скорости и врезался во впереди идущий большегруз Scania. После удара фура иностранной марки влетела еще в три машины.

В итоге в ДТП погиб мужчина, который управлял «КамАЗом». Проверку по поводу произошедшего уже начали также сотрудники полиции.

Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно всегда придерживаться правил, следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя отвлекаться на беседы и гаджеты в пути.

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