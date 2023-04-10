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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 9:43

В Ростовской области мужчина напал на 14-летнюю девочку посреди улицы и сломал ей челюсть

Происшествие случилось на глазах у прохожих
Михаил СТРИЖЕВ
Школьницу госпитализировали.

Школьницу госпитализировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азове Ростовской области мужчина избил 14-летнюю девочку. Происшествие случилось 9 апреля на переулке Социалистическом.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина один раз бьет восьмиклассницу в область головы. После этого пострадавшая теряет сознание, а нападавший оттаскивает ее с дороги на крыльцо.

Девочку госпитализировали. По словам близких, у нее диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Мать школьницы обратилась в полицию.

Отметим, официальная информация о происшествии пока не поступала.

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