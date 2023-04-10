Индекс борща в Ростове-на-Дону подорожал на один пункт в апреле 2023

Ростов в борщевом рейтинге уступил строчку Саратову, но продуктовый набор за месяц подешевел. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В апреле индекс борща в Ростове-на-Дону поднялся на один пункт по сравнению с мартом. Если месяц назад четыре порции первого блюда в донской столице обходились вторыми по дешевизне в стране, то теперь мы на третьей строчке рейтинга, сообщается на портале Индекс борща.рф. Рассказываем, что у нас с ценами, что происходит в среднем по России, и как и для чего вообще считается такой рейтинг.

КАК СЧИТАЛИ

Каждый месяц добровольцы в городах с населением свыше 900 тысяч человек выясняют стоимость борщевого набора для приготовления первого блюда на семью из четверых человек. Рецепт упростили донельзя: убрали декоративные элементы, говядину заменили на курицу, специи в расчет не брали.

В европейской части страны активисты сравнивают цены в супермаркетах экономкласса, а на Севере и Востоке — в местных дискаунтерах. Замеры делают в течение первой недели месяца.

Покупают продукты самые дешевые. Овощи — немытые и нефасованные. Из упакованных товаров выбирают то, что при пересчете на единицу веса окажется дешевле. Сметана — минимум 15% БЗМЖ.

Стоимость борщевого набора позволяет людям увидеть реальное значение продуктовой инфляции в России и по городам.

ЧТО ПО ПРОДУКТАМ

В среднем по России индекс борща оказался на уровне 147 рублей 16 копеек. Дороже всего в Анадыри — 432,07 рубля, а дешевле — в Волгограде — 96,48. Ростов — на третьем месте после Саратова по дешевизне. У нас четыре порции борща из кастрюли обойдутся в 108 рублей 49 копеек. С одной стороны, в прошлом месяце донская столица была на одну позицию выше, а, с другой, в апреле борщевой набор подешевел на 4 рубля и 7 копеек.

Картофель снизился в цене с 9,1 рубля до 8,75 за 350 граммов, капуста — с 3,4 рубля до 2,8 за 200 граммов. Лук, наоборот, подорожал: с 2,6 рубля до 3,68 за 80 граммов, а морковь за тот же вес стала дешевле — с 2,48 до 2,24 рубля. 130 граммов свеклы не поменялись в цене — 3,9 рэ. Зубчик чеснока подешевел на 30 копеек и теперь стоит 1,2 рубля. Полкило курятины в марте волонтерам удавалось найти на 65 рублей, а в апреле и вовсе за 62,49. 100 граммов сметаны подешевели на 14 копеек — до 14,84 рубля, а 200 граммов хлеба стали дешевле на рубль и копейку и стоят 8,59 рэ.

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