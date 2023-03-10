Индекс борща в Ростове-на-Дону в марте 2023: дешевле только в Волгограде

Узнали, почем в марте сварить упрощенный вариант борща. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только мы жаловались, что в феврале борщ варить было дороже, чем в Тюмени, как в марте справедливость восторжествовала, и индекс борща в Ростове опустился в рейтинге и стал вторым с конца в России по дороговизне. Таковы данные свежего отчета одноименного проекта, который ведут волонтеры по всей стране, которые мониторят цены в супермаркетах и магазинах у дома — выбирают продукты подешевле, и считают, во сколько обойдется порция первого блюда на семью из четырех человек. Речь идет о стоимости четырех порций борща из кастрюли, которую хозяева сварят сами, а не покупных порций из столовой.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ

При средней стоимости четырех порций борща по России в 148 рублей 21 копейку Ростов оказался на втором месте с конца — у нас 112,58 рубля, дешевле только в Волгограде — 109,54 рубля. А дороже всего в Анадыри — 433,3 рубля.

Так, 350 граммов картофеля на четыре порции за месяц подешевели на 1,57 рубля и стали стоить 9,1 рубля. 200 граммов капусты сбавили в цене примерно также и теперь выходят в 3,4 рубля. 80 граммов лука, наоборот, подорожали, и сейчас обойдутся в 2,6 рубля, а столько же граммов моркови в цене сбавили — 2,48 рубля. 130 граммов свеклы стали дешевле — 3,9 рубля в марте, как и зубчик чеснока — 1,5 рубля. Полкило курятины участники эксперимента каким-то чудом нашли за 65 рублей — на 4 рубля дешевле февраля. А 100 граммов сметаны подорожали на 60 копеек — 15 рублей. А четыре кусочка хлеба общим весом 200 граммов в цене практически не изменились — 9,6 рубля.

КАК СЧИТАЕТСЯ ИНДЕКС

Индекс борща считают волонтеры по всей стране в супермаркетах эконом-класса и магазинах у дома. Замеры делают в течение первой недели месяца. Выбирают самые дешевые товары — например, немытую и нефасованную морковь. Если есть выбор между старым и новым урожаем овощей, выбирается старый. Если речь идет о сметане или хлебе, покупают баночку или буханку ту, в которой в пересчете грамм продукта выходит дешевле всего. Но продукт должен быть без заменителя молочного жира — сметана жирностью 15 процентов.

В расчет брали города с населением от 900 тысяч человек и выше, а на Западе, Севере страны и на Дальнем Востоке — малые и средние. Если вы считаете, что индекс посчитан некорректно, тоже можете принять участие в этом проекте и предложить свои данные.

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