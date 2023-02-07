Индекс борща в Ростове-на-Дону в феврале 2023: приготовить обед на четверых стало дороже, чем в Тюмени

Если месяц назад ростовский борщ был пятым по дешевизне в стране, то теперь уже на 12-й строчке рейтинга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока с ценами на огурцы на прилавках творится что-то невообразимое, индекс борща в Ростове за месяц тоже обидно подскочил. Об этом сообщается на сайте одноименного проекта. Если месяц назад донская столица была в топ-5 городов России по дешевизне любимого первого блюда, то теперь цена вопроса стала дороже на семь пунктов — мы двенадцатые, и даже в Тюмени четыре тарелки борща на обед вышли дешевле. Рассказываем подробно — в продуктах и граммах, что и насколько подорожало.

ЗАЧЕМ И КАК СЧИТАТЬ

Проект «Индекс борща» создали, чтобы отслеживать реальную «продуктовую инфляцию» по городам и всей стране в целом, какова покупательская способность рубля в разных регионах, и оценить динамику изменения цен на продукты.

Информацию сообщают волонтеры. Люди собирают информацию в маленьких магазинчиках у дома и в супермаркетах. Продукты выбирают подешевле. Овощи, например, немытые и нефасованные, старого урожая, если есть выбор. Если рядом лежит буханка хлеба поменьше и побольше, выберут ту, в которой один грамм продукта выйдет дешевле, то же самое с банкой сметаны, в любом случае берут с заветной маркировкой БЗМЖ жирностью 15 процентов.

ОВОЩИ ПОДОРОЖАЛИ

Картофель за месяц подорожал почти на два рубля - с 10,58 до 12,51 за 350 граммов на четыре порции борща. Туда же пойдет 200 граммов капусты: рост цены с 5,74 до 6,39 рубля. 80 граммов лука подросли в цене на 81 копейку — с 3,05 до 3,86 рэ, столько же граммов морковки прибавили с 2,87 до 3,36 рубля. 130 граммов свеклы в январе выходили минимум в 4,64 рубля, а теперь в 5,38. 6-граммовый зубчик чеснока подорожал на копейку — до 1,58 рэ. Зато полкило курятины участники проекта где-то умудрились раздобыть за 79 рублей 42 копейки, и это даже на 1,54 рубля дешевле, чем в январе. Подешевели и 100 граммов сметаны — с 26,47 рубля до 25,8 рубля. 200 граммов хлеба обойдутся в 11,41 рэ, это меньше на 1,13 рубля, чем в январе.

Понятное дело, что вкусный наваристый борщ куда богаче на ингредиенты и стоить будет дороже. Но если такая похлебка у вас по цене разительно отличается, можете составить собственный индекс борща, и его тоже опубликуют на сайте после проверки.

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