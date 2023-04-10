В Азове начали проверку после нападения 18-летнего парня на 14-летнюю девочку

Информация о нападении поступила в азовский отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начали проверку после нападения на 14-летнюю девочку. Об этом днем 10 апреля сообщили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- По факту случившегося уже проводят проверку. Сначала должны установить все обстоятельства инцидента и степень тяжести нанесенного вреда. После этого примут решение в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что информация о нападении поступила в азовский отдел полиции. Выяснилось, что на одной из улиц города поссорились 18-летний парень и 14-летняя девочка. Во время выяснения отношений молодой человек пустил в ход кулаки. В итоге его собеседница была госпитализирована.

Напомним, изначально о случившемся сообщили в социальных сетях. Было опубликовано видео с места происшествия. Предварительно, пострадавшая получила сильный удар по голове и после этого сразу же потеряла сознание. По словам близких, у нее диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Мать школьницы обратилась в полицию.

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