Десятки адвокатов могут стать фигурантами дела ростовских судей

Первые сообщения об обысках в начале апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новыми подозреваемыми по делу ростовских судей стали десятки адвокатов. Об этом сообщает издание 1rnd.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, адвокаты могли носить судьям необходимые суммы от их доверителей. Вознаграждение предназначалось для изменения приговора или меры пресечения.

Напомним, 4 апреля появились сообщения об обысках у председателя Ростовского областного суда и председателя регионального Совета судей. В отношении них было возбуждено уголовное дело, подробности которого пока неизвестны.

Официально информация ни об обысках, ни о деле подтверждена не была. В Ростовском областном суде ранее сообщали, что не располагают сведениями о произошедшем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в доме председателя Совета судей прошли обыски

Мероприятия связаны с ее профессиональной деятельностью. (Подробности)