Более 350 обманутых дольщиков из Аксая получат новые квартиры

Многоэтажный дом на улице Менделеева, 53А начали строить в 2012 году.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сотни обманутых дольщиков из Аксая получат новые квартиры. Информация об этом появилась 10 апреля на сайте правительства Ростовской области.
Многоэтажный дом на улице Менделеева, 53А начали строить в 2012 году, но спустя пять лет объект заморозили. В итоге строительство растянулось на десяток лет: ЖСК «Менделеевский» возобновил работы по возведению объекта только в 2022 году. Права участников долевого строительства восстановили благодаря субсидии, выделенной из бюджета Ростовской области.
В настоящее время на стройплощадке кладут кирпичные стены и перегородки, ведутся кровельные работы, специалисты монтируют инженерные коммуникации.
Завершить возведение многоэтажки и ввести в эксплуатацию в конце четвертого квартала 2023 года (ноябрь-декабрь).
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