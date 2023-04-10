В Ростове работодатели готовы трудоустроить больше 1000 подростков от 14 до 18 лет

62 организации города уже заключили договор с Центром занятости населения по созданию 394 рабочих мест Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону работодатели готовы трудоустроить больше 1000 молодых людей от 14 до 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он отметил, что 62 компании города уже заключили договор с Центром занятости населения по созданию 394 рабочих мест.

- Чаще школьники работают курьерами, промоутерами, официантами, озеленителями или сотрудниками летних образовательных лагерей. Сейчас в Ростове в свободное от учебы время первые профессиональные навыки получают 414 ребят, – сообщил сити-менеджер.

Зарплата молодых сотрудников может быть пропорциональна отработанному времени или зависеть от выработки. Кроме того, ребята могут получить материальную поддержку ЦЗН. При трудоустройстве юных граждан преимущества есть и у работодателей. Так, они смогут решить производственные задачи и снизить сумму земельного налога на 50 % от суммы средств, затраченных на оплату труда подростков.

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