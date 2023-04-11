Глава следкома России поручил завести уголовное по факту избиения 14-летней школьницы в Азове

8-летний азовчанин во время ссоры избил свою 14-летнюю подругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту избиения14-летней школьницы. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 11 апреля.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 18-летний азовчанин во время ссоры избил свою 14-летнюю подругу. С серьезными травмами девочку-подростка госпитализировали в больницу. Мама пострадавшей рассказала, что у школьницы сломана челюсть и есть сотрясение мозга.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не добился взаимности и сломал челюсть: стали известны подробности нападения мужчины на 14-летнюю девочку

В Ростовской области мужчина сломал челюсть 14-летней школьнице, которая ответила ему отказом

(Подробности)