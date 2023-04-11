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НовостиОбщество11 апреля 2023 4:56

Глава следкома России поручил завести уголовное по факту избиения 14-летней школьницы в Азове

Девочка-подросток решила разорвать отношения с парнем, но тот не хотел принимать отказ
Лейла МИРИШОВА
8-летний азовчанин во время ссоры избил свою 14-летнюю подругу

8-летний азовчанин во время ссоры избил свою 14-летнюю подругу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту избиения14-летней школьницы. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 11 апреля.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 18-летний азовчанин во время ссоры избил свою 14-летнюю подругу. С серьезными травмами девочку-подростка госпитализировали в больницу. Мама пострадавшей рассказала, что у школьницы сломана челюсть и есть сотрясение мозга.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, – сообщили в ведомстве.

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