В Ростовской области работает горячая линия по вопросам участия в СВО

Звонок бесплатный, а обратиться можно в любое время суток. Фото: правительство Ростовской области
В Ростовской области начала работу горячая линия по вопросам участия в СВО. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Дончане могут обратиться по номеру 117 и задать волнующий вопрос. Также жители региона могут задать вопросы о поддержке военных, связи с мобилизованными близкими. В правительстве отметили, что звонок бесплатный, а обратиться можно в любое время суток.
Сейчас число операторов-117 в области менее десяти, однако при необходимости будут развернуты дополнительные рабочие места, в том числе за счет волонтеров, — отметил замгубернатора Сергей Бодряков.
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