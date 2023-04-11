Дефицит водителей автобусов в Ростове-на-Дону составил 49 %

Нехватка водителей - основная причина недовыпуска общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону дефицит водительского состава остается основной причиной недовыпуска автобусов на линии. Сейчас АТП продолжают привлекать новые кадры, сообщают городские власти.

- Дефицит водителей - 49%. Принимаются меры по стабилизации уровня зарплаты, идет набор специалистов через центры занятости населения, - говорится на сайте администрации.

По данным властей, поиск водителей ведется также и за пределами России, в станах СНГ. В частности, ранее заключили соглашение о трудоустройстве граждан Киргизии на маршруты города.

Одновременно в Ростове усилили контроль за качеством работы перевозчиков. Благодаря этому количество нарушений снизилось с 7080 до 7033.

- Принятые меры позволили добиться улучшения работы пассажирского транспорта в вечернее время суток. Автобусы стали лучше курсировать в микрорайоне Суворовском, Красном Аксае и на Северном, - отмечают городские власти.

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