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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:32

В Ростове водитель маршрутки подрался с одним из пассажиров

Полиция проводит проверку
Лейла МИРИШОВА
В ходе проверки полицейскими установят все обстоятельства происшествия.

В ходе проверки полицейскими установят все обстоятельства происшествия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону водитель маршрутки подрался с одним из пассажиров. Очевидцы засняли видео драки и опубликовали в социальной сети.

На кадрах видно, как водитель и пассажир общественного транспорта вышли из салона маршрутки и затеяли драку. Что стало причиной таких горячих споров неизвестно.

Сотрудники ГУ МВД по Ростовской области начали проверку по данному инциденту.

- Сотрудниками полиции отдела МВД России по Аксайскому району проводится проверка.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников инцидента, – сообщили в ведомстве.

В ходе проверки полицейскими установят все обстоятельства происшествия.

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