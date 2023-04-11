Состав водителей на автобусных маршрутах Ростова укомплектуют мигрантами из Киргизии

Транспортные предприятия делают все возможное для привлечения новых кадров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону водительский состав общественного транспорта планируют пополнять за счет мигрантов из Киргизии. Об этом сообщают городские власти.

- Поиск водителей ведется и за пределами России, в станах СНГ. Муниципальным АТП с центром трудоустройства за рубежом при Минтруда Киргизии заключено соглашение о трудоустройстве, - говорится на сайте администрации.

Добавим, сейчас в Ростове дефицит водительского состава на маршрутах составляет 49 %. Отмечается, что транспортные предприятия делают все возможное для привлечения новых кадров. Например, стабилизируют уровень зарплаты.

Параллельно с этим власти держат на постоянном контроле качество работы перевозчиков. Количество нарушений уже смогли снизить с 7080 до 7033. Это, по данным администрации, помогло улучшить работу общественного транспорта в Суворовском, Красном Аксае и на Северном.

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