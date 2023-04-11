В Ростовской области предприятия увеличили производство баранины в 2022 году

За прошлый год было произведено 480 тонн мяса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области предприятия увеличили производство баранины за прошлый год в два раза. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Так, за 2022 год произвели 480 тонн мяса баранины, что в два раза больше по показателям годом ранее. Всего производство баранины в живом весе достигло отметки в 21,7 тысяч тонн, это незначительно больше результата 2021 года — на 1,4%.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, доля крестьянско-фермерских хозяйств баранины в живом весе достигла 7,92 тысячи тонн. Показатели сельскохозяйственных предприятий составили 900 тонн, а населения — 12,94 тысяч тонн.

Мясо баранины в донском регионе реализуется и за ее пределами, а также направляется на экспорт. Отметим, что спрос на баранину только растет. Кроме того в ведомстве рассказали о дальнейших планах на текущий год.

- При необходимости готовы нарастить объем выпуска. Так, например, по итогам двух месяцев 2023 года было произведено 0,14 тыс. тонн баранины, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

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