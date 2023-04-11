В Ростове возле кадетской школы произошла разборка со стрельбой

ЧП произошло неподалеку от школы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове возле кадетской школы произошла стрельба. ЧП случилось на улице Казахской. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

По словам источника, все случилось утром, еще до начала занятий, около восьми утра. Сотрудник вневедомственной охраны у «наливайки» встретил группу людей, один из которых был с топором.

Метрах в 300-400 от школы мужчины начали о чем-то спорить. Тогда охранник достал травматический пистолет, сделал один выстрел в воздух, а потом другой — в руку человеку.

Разнимать дебош приехала полиция, на месте, судя по кадрам из городских пабликов, выехала и скорая помощь.

ОФИЦИАЛЬНО

Один из участников госпитализирован

- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Казахской города Ростова-на-Дону, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. - Прибывшими на место полицейскими установлено, что у 42-летнего местного жителя произошел конфликт с 34-летним мужчиной, в ходе которого один из участников конфликта, используя травматическое оружие, произвел выстрел в руку оппонента. В настоящий момент последний госпитализирован.

По факту происшествия полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством.

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