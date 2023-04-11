Вооруженный мужчина с топором напал на прохожего возле кадетской школы в Ростове

Полиция уточняет информацию по инциденту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове вооруженный мужчина с топором напал на прохожего рядом с кадетской школой на Казахской улице. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

По словам собеседника, мужчина с топором находился в компании у «наливайки» метрах в 300-400 от учебного заведения. И, когда мимо них проходил сотрудник вневедомственной охраны, пытался напасть на прохожего. Охранник сделал предупредительный выстрел вверх, но, когда не помогло, выстрелил в руку мужчине с топором.

По словам источника все происходило еще до занятий, около восьми утра. При этом в школе сообщили, что ученики не видели произошедшего.

ОФИЦИАЛЬНО

Один из участников госпитализирован

- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Казахской города Ростова-на-Дону, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. - Прибывшими на место полицейскими установлено, что у 42-летнего местного жителя произошел конфликт с 34-летним мужчиной, в ходе которого один из участников конфликта, используя травматическое оружие, произвел выстрел в руку оппонента. В настоящий момент последний госпитализирован.

По факту происшествия полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством.

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