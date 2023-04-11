Глава администрации Ростова рассказал, как в городе проведут День космонавтики

Тематические акции организуют в городских парках Фото: Иван МАКЕЕВ

В парках Ростова-на-Дону в честь Дня космонавтики проведут тематические акции. Посетить их смогут все желающие, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В обсерватории парка имени Горького подготовили лекции, игру-викторину, выставку телескопов, биноклей и микроскопов. Cостоятся экскурсии «Наше дневное светило» и «Звездное небо над нами». Наблюдения в телескоп пройдут, если позволит погода, - написал Алексей Логвиненко.

Также, по словам чиновника, в парке «Левобережном» должны организовать конкурс детских рисунков «Млечный путь».

В парке 1 Мая проведут оздоровительную «Космическую зарядку» и космический квест, запланирован показ фильма «Экспедиция по солнечной системе».

Фотовыставку, посвященную женщинам-космонавтам, откроют в парке имени Островского. Похожие экспозиции можно будет увидеть в парках имени Собино и «Осеннем».

В парка имени Черевичкина на базе РГООИ «Надежда» состоится игровая программа для детей-инвалидов. Также организуют выставку книг и фотографий.

День космонавтики отметят и в библиотеках города. Для посетителей подготовили просветительские встречи «Человек. Космос. Вселенная» и «Шаг навстречу звездам».

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