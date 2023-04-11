В Ростовской области рыбу проверят на опасные заболевания

Ветврачи проведут клинический осмотр рыбы. А также проведут лабораторные исследования на ряд заболеваний. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как рыба прошла зимовку, специалисты узнают в рамках весеннего обследования. Оно пройдет во всех рыбхозяйствах Ростовской области. Всего их насчитывается в регионе 221. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Ветврачи проведут клинический осмотр рыбы. А также проведут лабораторные исследования на ряд заболеваний. В том числе — на карантинные и опасные для человека.

— Проверяют также организацию мест для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы на предприятиях и условия для работы ветеринарных специалистов, — отмечается в сообщении.

Плановое обследование будет проходить до середины мая.

Напомним, в прошлом году в нескольких рыбхозяйствах выявили болеющую рыбу.

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