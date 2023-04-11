В МВД прокомментировали нападение с топором и стрельбу на Казахской в Ростове

Сотрудники полиции начали проверку после происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове начали проверку после конфликта со стрельбой на улице Казахской. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- По факту происшествия проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законом, - прокомментировали в ведомстве.

По официальным данным полиции, между 42-летним местным жителем и 34-летним прохожим произошла ссора, во время которой один из мужчин выстрелил в руку другому из травматического оружия. Пострадавший попал в больницу.

Ранее детали этого происшествия журналистам «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник. Предварительно, инцидент произошел около «наливайки», недалеко от кадетской школы.

Около питейного заведения находились несколько мужчин, один из которых был с топором. Он попытался напасть на прохожего - сотрудника вневедомственной охраны. Охранник сделал предупредительный выстрел вверх, но, когда не помогло, выстрелил в руку агрессору с топором. Известно, что этот инцидент произошел около восьми утра.

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