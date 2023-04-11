Ростовские активисты восстановят мозаику ресторана «Балканы»

Для реставрации мозаики ее придется снять со здания. Фото: предоставлено Дарьей МАКСИМОВИЧ.

В 2023 году будет отреставрировано мозаичное панно, которое красуется на заброшенном ресторане «Балканы», что на Нижнебульварной улице в Ростове. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» сообщила координатор градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест» Дарья Максимович.

По словам общественницы, панно достигает по высоте 3,2 метра, а по ширине – более 6 метров. Особенностью этой мозаики является то, что при ее создании использовалось сочетание "советской" и "итальянской" смальты, матового и глянцевого материала. Так, красные яблоки в панно выполнены единым модулем, без дробления. Что для донской столицы уникальный случай.

Поскольку само здание находится в аварийном состоянии, то волонтеры намерены снять мозаику и перенести ее на другое здание в центре города. Но для этого нужно будет ее отреставрировать в мастерской под присмотром профессионального мозаичиста.

После чего панно дополнит турмаршрут, посвященный ростовским мозаикам.

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