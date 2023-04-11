В Таганроге имя нового сити-менеджера станет известно 3 мая

Имя сити-менеджера станет известно 3 мая. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге имя нового сити-менеджера города станет известно 3 мая. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

По информации, 3 мая гордума назначила основной этап условных выборов главы администрации Таганрога.

Документы на участие в конкурсе от желающих стать сити-менеджером начнут принимать с 14 апреля. Прием заявок закончится 17 апреля в 20:00. Уже 27 апреля пройдет первое заседание комиссии, где оценят предоставленные участниками документы. Второй этап заключается в сдаче зачетов по местному праву и представлении своих идей и вариантов по развитию приморского города.

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