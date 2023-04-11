В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 65-летнюю женщину

Женщину нашли спустя сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону нашли живой без вести пропавшую 65-летнюю женщину. Об этом сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Волонтеры больше суток искали пропавшую. Сообщение о том, что ее нашли живой поступило 11 апреля. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Напомним, что родственники забили тревогу 10 апреля, когда женщина перестала выходить на связь. Тогда близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

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