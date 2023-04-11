В Ростовской области и. о. главы управления судебного департамента назначена Оксана Загородняя

и. о. главы управления судебного департамента назначена Оксана Загородняя
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области назначили нового и. о. главы управления судебного департамента. Им стала Оксана Загородняя. Информация об этом была опубликована 11 апреля на сайте ведомства.
Она работает в ведомстве на протяжении 25 лет. В управлении Оксана Загородняя трудится с 1998 года. В 2008 году она окончила Российскую академию правосудия и дослужилась до должности начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. Затем с 2013 по 2014 год работала в Ростовском областном суде. В 2019 года вновь продолжила карьеру в судебном департаменте на должности замначальника.
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