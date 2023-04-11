Число фигурантов дела о полицейской ОПГ из Ростова увеличилось до 33 человек

За восемь лет существования участники преступного сообщества озолотились на 25 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество фигурантов дела о полицейской ОПГ из Ростова увеличилось до 33 человек. Основная часть списка представлена руководством ОП и полиции по охране общественного порядка. Как сообщил 1Rnd, начальство задерживали дома до начала рабочего дня, а личный состав забирали с планерок.

Громкое дело разлетелось по СМИ и телеграм-каналах 11 апреля. По версии следствия, ОПГ, созданное полицейскими из Ростова, появилось в 2015 году. За восемь лет существования участники преступного сообщества озолотились на 25 миллионов рублей. Способ "заработка" был простой. Экс-правоохранители закрывали глаза на правонарушения городских торговцев. Платеж варьировался от трех до 50 тысяч рублей.

Когда об этом стало известно, к десяткам подозреваемых нагрянули с обыском на работу и домой. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям "Получение взятки" и "Организация и участие в преступном сообществе". В числе подозреваемых, нарушивших закон, оказались не самые последние люди в этой сфере. Полицейские занимали должности вплоть до замначальника полиции в Ростове. Пока СК РФ обнародовал имена пяти фигурантов. Общее число подозреваемых достигло 33.

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(Подробности)