Средняя температура днем в области составит +11...+16
Фото: Антон ФОКИН
МЧС предупредило жителей Ростовской области о сильном ветре. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В среду, 12 апреля, в регионе местами ожидается дожди и гроза. В некоторых муниципалитетах по прогнозам синоптиков будет облачная погода с прояснениями. Средняя температура днем в области составит +11...+16 градусов, а в южных районах до +20...+23. Вечером столбик термометра покажут до +12 градусов.
В регионе ожидается восточный и юго-восточный ветер до 20 метров в секунду.
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