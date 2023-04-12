Ростов-на-Дону оказался на 13 месте в России по уровню предлагаемых зарплат

Соискателям в донской столице в среднем предлагают 52,9 тысячи рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ростов-на-Дону оказался на 13 месте в Российской Федерации по уровню предлагаемых зарплат. Такой вывод сделали аналитики hh.ru после исследования открытых вакансий за март 2023 года.

Средняя предлагаемая оплата труда в донской столице составила 52,9 тысячи рублей. Это на 5273 рубля меньше, чем по стране. Однако по сравнению с мартом 2022 года зарплаты все же повысились на более чем 4 тысячи рублей.

- В Ростове-на-Дону открыто более 17 тысяч вакансий, в 19 % из которых соискателям предлагают от 100 тысяч рублей. В среднем по Ростовской области работодатели обещают до 49,1 тысячи рублей. Всего в регионе сейчас открыто более 26,5 тысячи вакансий, - говорится в исследовании.

Добавим, в зарплатном рейтинге Ростов-на-Дону находится между Омском и Нижним Новгородом. Первое место заняла Москва, второе - Иркутск, третье - Уфа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять новых судей по указу президента России назначили в Ростовской области

Кадровые перестановки произошли в трех городах и трех районах региона (подробности)