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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:16

Девять новых судей по указу президента России назначили в Ростовской области

Кадровые перестановки произошли в трех городах и трех районах региона
Ангелина СКИБА
Назначение новых специалистов утвердил глава государства

Назначение новых специалистов утвердил глава государства

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области назначили девять новых судей. Кандидатуры указом от 31 марта 2023 года утвердил президент России Владимир Путин.

Кадровые перестановки произошли в Железнодорожном и Ворошиловском районных судах Ростова-на-Дону. Там теперь работают Максим Галдаев, Андрей Кременица и Сергей Удовенко.

Кроме того, назначения согласовали в городских судах Таганрога (Наталия Бондаренко) и Гуково (Елена Гаркушенко), а также в трех районах: Матвеево-Курганском (Людмила Судникович), Аксайском (Эдуард Кулешов, Евгений Украдыженко) и Багаевском (Сергей Божинский).

Добавим, ранее Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала на пост зампредседателя Ростовского областного суда Максима Донченко.

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