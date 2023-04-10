Максима Донченко рекомендовали на пост заместителя председателя Ростовского областного суда

Ранее и.о. председателя Облсуда назначили Фариду Калюжину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на пост заместителя председателя Ростовского областного суда теперь претендует Максим Донченко. Кандидатуру специалиста рекомендовали по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей России.

На сайте Облсуда указано, что Максим Донченко работает в инстанции с 2006 года. С 2018 года занимает должность председателя коллегии по гражданским делам.

На сайте ВККС также отмечается, что ранее была утверждена отставка экс-председателя суда Елены Золотаревой. При этом не приводится данных о возможном прекращении полномочий заместителя председателя Татьяны Юровой.

Напомним, кадровые перестановки в Ростовском областном суде произошли после проверки с обысками. Предварительно сообщалось даже о следственных действиях, но детали разбирательства не раскрыли.

К слову, ранее донские журналисты выяснили, что обязанности председателя Ростовского областного суда могут возложить на Ольгу Василенко. Однако эта информация пока не имеет официального подтверждения. Известно, что с 7 апреля и.о. председателя Ростовского областного суда назначили Фариду Калюжину.

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