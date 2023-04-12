В Ростовской области за неделю зафиксировали 14 тысяч случаев гриппа и ОРВИ

Профилактика гриппа и ОРВИ поможет избежать заболевания Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области за неделю, с 3 по 9 апреля, зарегистрировали более 14 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Это на 25,8 % ниже эпидпорога, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Показатель заболеваемости оказался ниже уровня 13 недели с темпом снижения на 3,9 %, - говорится на сайте ведомства.

Специалисты советуют жителям Дона не спешить полностью отказываться от теплой одежды. Также нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и хорошо высыпаться. Это поможет укрепить организм и защититься от респираторных инфекций.

- Профилактика поможет избежать заболевания и сократить риски осложнений. Важно помнить, что ежедневная забота о здоровье поможет пережить эпидемический период без негативных последствий, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупредило жителей Ростовской области о сильном ветре

Местами ожидаются дожди и гроза (подробности)