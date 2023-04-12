В Ростовской области осудили мужчину за сбыт наркотических веществ

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудили мужчину за сбыт наркотиков. Об этом сообщили 12 апреля в УФСБ по Ростовской области.

По информации ведомства, в сентябре 2020 года правоохранители задержали мужчину при попытке сбыта наркотиков. Он распространял наркотики путем тайников-закладок. В ходе досмотра у него изъяли больше 50 свертков для розничного сбыта. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В ходе судебного заседания его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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(Подробности)