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НовостиОбщество12 апреля 2023 9:00

В Ростовской области осудили мужчину за сбыт наркотических веществ

Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Лейла МИРИШОВА
В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудили мужчину за сбыт наркотиков. Об этом сообщили 12 апреля в УФСБ по Ростовской области.

По информации ведомства, в сентябре 2020 года правоохранители задержали мужчину при попытке сбыта наркотиков. Он распространял наркотики путем тайников-закладок. В ходе досмотра у него изъяли больше 50 свертков для розничного сбыта. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В ходе судебного заседания его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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