Девелоперский бизнес «Интеко» в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 3 млрд рублей

Сегодня ростовский холдинг возводит 300 тысяч кв. метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону выставили на продажу девелоперский бизнес «Интеко». Стоимость актива составила 3 млрд рублей. Эту информацию сегодня, 12 апреля, подтвердили в компании «Sminex-Интеко».

Реализовать собираются проектный институт, комбинат крупнопанельного домостроения, собственный департамент продаж и маркетинга, эксплуатирующую организацию и земельные участки, предназначенные под застройку.

- «Sminex-Интеко» - лидер рынка элитной недвижимости Москвы. Наша стратегия - продолжать развитие в столице. Поэтому ищем для ростовского бизнеса инвестора, который заинтересован в работе на региональных рынках. Мы продаем все ростовские активы как единый холдинг за 3 млрд рублей. Новый владелец получит функционирующий бизнес полного цикла и сможет его масштабировать - строительство на юге России находится на подъеме, - приводится цитата со слов директора по продажам «Sminex-Интеко» Ивана Обухова.

Известно, сегодня холдинг «Интеко» возводит 300 тысяч кв. метров в ростовской Левенцовке, кварталы «5 элемент» и «Левенцовка Парк». Застроить также планируют 217 га около Ростовского моря. Всего с 2018 по 2022 год продали 440 тысяч кв. метров жилья на сумму 25 млрд рублей.

- Холдинг продолжает работу и выполняет все обязательства. Более того, в Ростове у нас есть перспективные площадки для проектов комплексного освоения территории, - добавил руководитель холдинга Дмитрий Яценко.

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