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НовостиЭкономика12 апреля 2023 9:03

Девелоперский бизнес «Интеко» в Ростове-на-Дону выставили на продажу за 3 млрд рублей

Все ростовские активы намерены реализовать как единый холдинг
Ангелина СКИБА
Сегодня ростовский холдинг возводит 300 тысяч кв. метров жилья

Сегодня ростовский холдинг возводит 300 тысяч кв. метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону выставили на продажу девелоперский бизнес «Интеко». Стоимость актива составила 3 млрд рублей. Эту информацию сегодня, 12 апреля, подтвердили в компании «Sminex-Интеко».

Реализовать собираются проектный институт, комбинат крупнопанельного домостроения, собственный департамент продаж и маркетинга, эксплуатирующую организацию и земельные участки, предназначенные под застройку.

- «Sminex-Интеко» - лидер рынка элитной недвижимости Москвы. Наша стратегия - продолжать развитие в столице. Поэтому ищем для ростовского бизнеса инвестора, который заинтересован в работе на региональных рынках. Мы продаем все ростовские активы как единый холдинг за 3 млрд рублей. Новый владелец получит функционирующий бизнес полного цикла и сможет его масштабировать - строительство на юге России находится на подъеме, - приводится цитата со слов директора по продажам «Sminex-Интеко» Ивана Обухова.

Известно, сегодня холдинг «Интеко» возводит 300 тысяч кв. метров в ростовской Левенцовке, кварталы «5 элемент» и «Левенцовка Парк». Застроить также планируют 217 га около Ростовского моря. Всего с 2018 по 2022 год продали 440 тысяч кв. метров жилья на сумму 25 млрд рублей.

- Холдинг продолжает работу и выполняет все обязательства. Более того, в Ростове у нас есть перспективные площадки для проектов комплексного освоения территории, - добавил руководитель холдинга Дмитрий Яценко.

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