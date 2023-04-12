В Ростове представили план трамвайных путей для Левенцовки и характеристики нового депо

По ходу движения трамваев собираются построить 14 остановок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону утвердили для компании «Синара - ГТР» разрешение на планировку и межевание территории под трамвайную сеть на Западном, в частности в Левенцовке. Соответствующий документ можно найти на сайте городской администрации.

В рамках одного из этапов работ инвестор проложит трамвайную линию по Ткачева, Жданова, Солженицына, Еременко и выйдет к улице Малиновского.

Судя по документу, протяженность одиночного пути на указанном участке составит примерно 6,35 кмоп, контактную сеть протянут на 4,7 кмоп. Возвести собираются 14 остановок.

Также указаны характеристики трамвайного депо, которое разместят в Советском районе. Под этот объект отвели 9,5 га, площадь застройки - 7,5 га. Сооружения не должны превышать 4-х этажей. Максимальная высота построек - 18,5 метра. Сейчас участок представляет собой пустырь, заросший сорняками.

- Режим работы депо круглосуточный. Средняя продолжительность работы подвижного состава - 2 смены по 8 часов, 16 часов в сутки. Депо предусматривает техобслуживание и ремонт 59 трехсекционных и 30 односекционных трамваев, - говорится в постановлении властей.

К слову, общая площадь на Западном, подлежащая обновлению в рамках модернизации, составляет 16,20 га.

Напомним, сеть скоростного трамвая в Ростове-на-Дону планируют полностью обновить до конца 2028 года. Всего в городе отремонтируют и построят 119 км путей. Также должны возвести два депо, шесть тяговых подстанций и обновить автопарк. Пассажиров будут перевозить 106 скоростных низкопольных вагонов. На все работы выделят 61 млрд рублей.

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