В Ростове назвали дату завершения отопительного сезона

Стандартной датой завершения отопительного сезона считается 15 апреля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится 17 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко, сообщается на сайте администрации города.

С 17 апреля системы теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. Стартует подготовка к следующему отопительному сезону.

Напомним, главным условием для завершения отопительного сезона является уровень среднесуточной температуры. В течение пяти дней столбик термометра не должен опускаться ниже +8 градусов. Стандартной датой считается 15 апреля.

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