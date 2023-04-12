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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:27

В Ростове назвали дату завершения отопительного сезона

Системы теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы
Михаил СТРИЖЕВ
Стандартной датой завершения отопительного сезона считается 15 апреля.

Стандартной датой завершения отопительного сезона считается 15 апреля.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится 17 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации Алексей Логвиненко, сообщается на сайте администрации города.

С 17 апреля системы теплоснабжения начнут переводить на летний режим работы. Стартует подготовка к следующему отопительному сезону.

Напомним, главным условием для завершения отопительного сезона является уровень среднесуточной температуры. В течение пяти дней столбик термометра не должен опускаться ниже +8 градусов. Стандартной датой считается 15 апреля.

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