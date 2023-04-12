В Ростовской области 19 апреля изменится расписание электричек

Причиной временных изменений стали ремонтные работы на железнодорожных путях.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области 19 апреля изменится расписание двух электричек. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
Согласно информации, пассажирский состав № 6363 тронется со станции Лихой в поселок Глубокий вместо привычных 6:37 – в 7:39. На станцию согласно маршруту электричка будет приезжать с задержкой в час и две минуты. На конечную станцию состав прибудет в 8:38.
Расписание также изменится в маршруте электрички № 6365. Со станции Глубокой в Кутейниково состав тронется в 08.52, а прибудет на конечную точку в 10:43.
Причиной временных изменений стали ремонтные работы на железнодорожных путях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 года в Ростове-на-Дону: когда начнется и где посмотреть
Когда пройдет ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2023 в Ростове-на-Дону