С 12 по 14 апреля в Ростовской области ожидаются ливни, усилится ветер

Во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями Фото: Евгения ГУСЕВА

В период с 12 по 14 апреля местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться до 20-23 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Днем и до конца суток 13 апреля, ночью и утром 14 числа в отдельных районах региона пройдут очень сильные дожди, - подчеркнули в ведомстве.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Всем советуют держаться в отдалении от деревьев, рекламных щитов, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.

Опасно подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. При перепадах электричества следует отключать все домашние приборы. В случае любых происшествий нужно обращаться по номеру «112».

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