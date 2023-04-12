С 12 по 14 апреля в Ростовской области ожидаются ливни, усилится ветер

Во время стихии нельзя стоять рядом с деревьями и слабоукрепленными конструкциями
Фото: Евгения ГУСЕВА
В период с 12 по 14 апреля местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и градом. Ветер может усилиться до 20-23 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.
- Днем и до конца суток 13 апреля, ночью и утром 14 числа в отдельных районах региона пройдут очень сильные дожди, - подчеркнули в ведомстве.
Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Всем советуют держаться в отдалении от деревьев, рекламных щитов, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.
Опасно подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. При перепадах электричества следует отключать все домашние приборы. В случае любых происшествий нужно обращаться по номеру «112».
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