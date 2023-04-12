В Ростове до 14 апреля объявили штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра

Ветер в Ростове-на-Дону может усилиться до 23 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 12 по 14 апреля в Ростове-на-Дону ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

- Возможны аварийные ситуации, обрывы проводов ЛЭП, падения деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций. Может затопить пониженные участки, а также подвалы и цокольные помещения, - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют:

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если дождь застал вас за рулем машины, не пытайтесь преодолевать подтопленные участки. Лучше медленно перестроиться на обочину и без резкого торможения прекратить движение;

- держитесь как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев;

- при скачках напряжения в электросети отключайте все приборы. Не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

В случае каких-либо происшествий звоните по номеру «112».

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