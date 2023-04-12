В пасхальную ночь общественный транспорт Новочеркасска будет работать до 5 утра

Ночью городские автобусы будут курсировать по основным местным маршрутам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пасхальную ночь общественный транспорт Новочеркасска будет курсировать до 5 часов утра. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

- В ночь с 15 на 16 апреля общественный транспорт по основным направлениям будет работать до 5 часов утра, - говорится в сообщении.

Местные власти напоминают: праздничные богослужения проведут во всех православных храмах с 21 часа до 4 часов утра. За безопасностью будут следить сотрудники полиции, а также представители народных и казачьих дружин.

Добавим, 16 апреля с 8 до 20 часов в городе увеличат количество машин на маршрутах, ведущих к кладбищам.

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