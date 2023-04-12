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НовостиОбщество12 апреля 2023 17:45

Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» из-за непогоды

В регионе ожидается ливни с грозой, градом и сильным ветром
Лейла МИРИШОВА
Непогода продлится до 14 апреля

Непогода продлится до 14 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон». Соответствующая информация появилась на сайте Автодора.

Согласно прогнозам синоптиков в регионе ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром. Его порывы достигнут до 25 метров в секунду. Непогода продлится до 14 апреля.

Отметим, что водителям по возможности стоит воздержаться от дальних поездок. Также при движении необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в аварию.

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