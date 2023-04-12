Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» из-за непогоды

Непогода продлится до 14 апреля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон». Соответствующая информация появилась на сайте Автодора.
Согласно прогнозам синоптиков в регионе ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром. Его порывы достигнут до 25 метров в секунду. Непогода продлится до 14 апреля.
Отметим, что водителям по возможности стоит воздержаться от дальних поездок. Также при движении необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в аварию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области темпы весенних полевых работ превысили прошлогодние
Уже заготовлено 87% семян подсолнечника и 84% семян кукурузы