Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» из-за непогоды

Непогода продлится до 14 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон». Соответствующая информация появилась на сайте Автодора.

Согласно прогнозам синоптиков в регионе ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром. Его порывы достигнут до 25 метров в секунду. Непогода продлится до 14 апреля.

Отметим, что водителям по возможности стоит воздержаться от дальних поездок. Также при движении необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, чтобы не попасть в аварию.

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