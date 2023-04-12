В Ростовской области темпы весенних полевых работ превысили прошлогодние

На Дону подкормлено уже 2,6 миллиона гектаров озимых зерновых культур, или 90% от плана. Фото: правительство Ростовской области

О ходе проведения весенних полевых работ в Ростовской области на очередном заседании оперативного штаба минсельхоза РФ, прошедшем по видеоконференцсвязи, доложил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

— В Ростовской области к сегодняшнему дню яровыми культурами засеяно порядка 426 тысяч гектаров, что составляет почти 25% от плана. Активно ведутся работы на озимом поле. Подкормлено уже 2,6 миллиона гектаров озимых зерновых культур, или 90% от плана, — отметил Виктор Георгиевич. - Повторную подкормку провели на площади свыше одного миллиона гектаров. Это на 30% выше прошлогоднего показателя.

В области запасли 104 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых. Это 100% от потребностей региона.

Аграрии начали сев пропашных культур. Для этого заготовлено 87% семян подсолнечника и 84% семян кукурузы. Это на 48% и 43% соответственно больше показателей прошлого, 2022-го года.

Закуплено 211 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе. Потребности области в удобрениях покрыты на 119%.

Дефицита средств защиты растений от насекомых и горюче-смазочных материалов на Дону нет. Оптово-отпускная цена ГСМ за год снизилась: на дизельное топливо - на 11% и на автобензин — на 3,6%.

— В весенне-полевых работах задействовано более 28 тысяч тракторов, 16 тысяч сеялок, 18 тысяч культиваторов, — отметили в минсельхозе Ростовской области.

Сейчас весенние полевые работы проходят в 44 субъектах России. Подкормку озимых провели на площади 12,6 млн гектаров. Яровой сев провели на площади 2,2 млн гектаров. Темпы проведения работ превысили прошлогодние, отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

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