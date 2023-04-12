В Ростове 15-лений пассажир пострадал из-за резкого движения автобуса

Происшествие случилось 12 апреля около 17:00. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону 15-летний пассажир пострадал при резком движении автобуса. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 12 апреля около 17:00.
По предварительной информации ведомства, автобус маршрута №71 двигался по улице Еременко. В автобусе находилось 20 человек. Когда водитель начал резко отъезжать от остановки, то 15-летний пассажир не смог удержаться и упал.
- С травмами школьника доставили в больницу, – сообщили в ведомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении видимости на трассе М-4 «Дон» из-за непогоды
В регионе ожидается ливни с грозой, градом и сильным ветром