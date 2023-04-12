Из-за мощного ливня власти Ростова призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку

Ростов накрыло сильным дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку. Дистанционную форму труда просят ввести с 13 апреля из-за штормового предупреждения. Соответствующая информация появилась в соцсетях районных администраций города.

Работодателям рекомендуют по возможности отправить на удаленку часть сотрудников или дать им выходные. Кроме того, руководителям предприятий и организаций стоит проверить состояние, ливневок, деревьев и шатких конструкций, расположенных на их территории. Во время сильной грозы последние могут упасть.

Непогода разбушевалась 12 апреля и по прогнозам синоптиков продлится еще пару дней, до 14 апреля. В регионе пройдут ливни с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. Пересидеть ливни дома стоит и автомобилистам. На трассе ухудшится видимость и возрастет риск ДТП.

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(Подробности)