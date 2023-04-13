В Ростове-на-Дону дождь продлится весь день

Дождь продлится целый день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону синоптики предупредили, что дождь будет идти весь день. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
В четверг, 13 апреля, в донской столице целый день будет идти сильный дождь. Днем воздух прогреется до +11...+12 градусов. Вечером столбики термометров покажут до +10 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 9 метров в секунду.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, во многих муниципалитетах ожидаются ливни с грозой, градом и усилением ветра до 23 метров в секунду. Средняя температура воздуха составит до +17 градусов.
Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.
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