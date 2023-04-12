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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 20:04

В Ростовской области в ДТП с мотоциклом погиб 17-летний парень

Несовершеннолетний водитель двухколесного превысил скорость и не справился с управлением
Лейла МИРИШОВА
Несовершеннолетний водитель двухколесного превысил скорость и не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Несовершеннолетний водитель двухколесного превысил скорость и не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с мотоциклом погиб 17-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 11 апреля около 20:00 на автодороге

«Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

По предварительной информации ведомстве, несовершеннолетний водитель мотоцикла Стелс, который накануне взял у знакомого, по предварительным данным, двигаясь со стороны хутора Слободской в сторону хутора Костылевка. Он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в металлический забор.

- В момент ДТП подросток находился без защитной экипировки и без документов на управление транспортным средством. В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался от полученных травм в медицинском учреждении, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)