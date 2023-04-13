В Ростове в аварию попала машина скорой помощи с беременной пассажиркой

«Скорая» опрокинулась после столкновения с Hyundai Solaris. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В ночь с 12 на 13 апреля в Ростове-на-Дону после ДТП опрокинулась машина скорой помощи с беременной пассажиркой. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что несчастный случай произошел около полуночи на пересечении Сальского и Белорусской. «Скорая» ехала со включенными проблесковыми маячками без сирены.

Предварительно, на перекрестке водитель с пациенткой проехал на красный свет. После этого последовало столкновение с легковушкой Hyundai Solaris. От удара машина медиков перевернулась на бок.

- В момент аварии внутри скорой помощи находились беременная женщина и ее мама, которых везли из Цимлянского района в областной перинатальный центр. Травмы при этом получили люди в легковой иномарке: 24-летнего водителя и его 25-летнюю пассажирку с места происшествия увезли в больницу, - рассказали в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в темное время суток и в непогоду.

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